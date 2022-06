Festival l’Oghmac – Fantaisies (Tabarin), 5 août 2022, .

Festival l’Oghmac – Fantaisies (Tabarin)

Place d’Armes Dordogne

2022-08-05 – 2022-08-05

Dordogne

Dans le Paris des années 1620, on se pressait place Dauphine pour écouter le bateleur Tabarin et son complice Monsieur de Mondor. Leurs raisonnements facétieux et absurdes, accompagnés de quelques instruments, guérissaient bien plus de la mélancolie que les onguents qu’ils vendaient. Les Fantaisies témoignent de leur succès et des derniers éclairs de génie d’une farce de foire spontanée, irrévérencieuse et piquante.

Le porche magistral et si particulier de l’église Saint-Germain de Rouffignac rappellera le Paris du Pont-Neuf, où l’on s’attroupait devant les bonimenteurs à la lueur des flambeaux. Spectacle musical.

Charles Di Meglio | Antoine Gheerbrant

et Marie-Françoise Bloch.

Dans le Paris des années 1620, on se pressait place Dauphine pour écouter le bateleur Tabarin et son complice Monsieur de Mondor. Leurs raisonnements facétieux et absurdes, accompagnés de quelques instruments, guérissaient bien plus de la mélancolie que les onguents qu’ils vendaient. Les Fantaisies témoignent de leur succès et des derniers éclairs de génie d’une farce de foire spontanée, irrévérencieuse et piquante.

Le porche magistral et si particulier de l’église Saint-Germain de Rouffignac rappellera le Paris du Pont-Neuf, où l’on s’attroupait devant les bonimenteurs à la lueur des flambeaux. Spectacle musical.

Charles Di Meglio | Antoine Gheerbrant

et Marie-Françoise Bloch.

Dans le Paris des années 1620, on se pressait place Dauphine pour écouter le bateleur Tabarin et son complice Monsieur de Mondor. Leurs raisonnements facétieux et absurdes, accompagnés de quelques instruments, guérissaient bien plus de la mélancolie que les onguents qu’ils vendaient. Les Fantaisies témoignent de leur succès et des derniers éclairs de génie d’une farce de foire spontanée, irrévérencieuse et piquante.

Le porche magistral et si particulier de l’église Saint-Germain de Rouffignac rappellera le Paris du Pont-Neuf, où l’on s’attroupait devant les bonimenteurs à la lueur des flambeaux. Spectacle musical.

Charles Di Meglio | Antoine Gheerbrant

et Marie-Françoise Bloch.

dernière mise à jour : 2022-06-15 par