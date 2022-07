Festival l’Oghmac – Fantaisies Montignac-Lascaux, 5 août 2022, Montignac-Lascaux.

Festival l’Oghmac – Fantaisies

Terrasse de l’Amitié Montignac-Lascaux Dordogne

2022-08-05 – 2022-08-05

Montignac-Lascaux

Dordogne

Dialogues facétieux (1619-1622). Tabarin.

Dans le Paris de 1620, on courait nombreux au le Pont Neuf, pour écouter le bateleur Tabarin et Monsieur de Mondor. Leurs raisonnements facétieux et absurdes, accompagnés de quelques instruments, en guérissaient plus d’un de la mélancolie!

Les Fantaisies témoignent du succès d’une farce de foire spontanée et irrévérencieuse, dont Molière sera l’héritier avec ses rôles de valets.

Dialogues facétieux (1619-1622). Tabarin. Les Fantaisies témoignent du succès d’une farce de foire spontanée et irrévérencieuse, dont Molière sera l’héritier avec ses rôles de valets.

Dialogues facétieux (1619-1622). Tabarin.

Dans le Paris de 1620, on courait nombreux au le Pont Neuf, pour écouter le bateleur Tabarin et Monsieur de Mondor. Leurs raisonnements facétieux et absurdes, accompagnés de quelques instruments, en guérissaient plus d’un de la mélancolie!

Les Fantaisies témoignent du succès d’une farce de foire spontanée et irrévérencieuse, dont Molière sera l’héritier avec ses rôles de valets.

©photo libre de droit Oghmac

Montignac-Lascaux

dernière mise à jour : 2022-07-06 par