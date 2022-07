Festival l’Oghmac – Fables Montignac-Lascaux, 24 mars 2023, Montignac-Lascaux.

Festival l’Oghmac – Fables

Salle Jean Macé Montignac-Lascaux Dordogne

2023-03-24 21:00:00 – 2023-03-24

Montignac-Lascaux

Dordogne

Deux comédiens vous proposent de redécouvrir l’œuvre bien connue de de Jean de La Fontaine à travers une vingtaine de Fables, interprétées avec facétie, humour et complicité. Un parcours dans des tubes et des textes moins connus — du Loup et l’Agneau au Singe et au Dauphin.

Petits et grands se retrouvent dans ce spectacle simple dont on ressort heureux, porté par ces vers rythmés qui résonnent toujours autant.

avec Elsa Dupuy et Charles Di Meglio

©photo libre de droit Oghmac

