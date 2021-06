Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Festival l’Offrande Musicale – Récital de chant de Barbara Frittoli Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Festival l’Offrande Musicale – Récital de chant de Barbara Frittoli Tarbes, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Tarbes. Festival l’Offrande Musicale – Récital de chant de Barbara Frittoli 2021-07-05 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-05 TARBES 70 Avenue du Régiment de Bigorre

Tarbes Hautes-Pyrénées Billetterie en ligne sur le site du festival ou à l’Office de Tourisme de Tarbes Accueil Une grande voix lyrique de notre temps dans des airs emblématiques du répertoire italien de la fin du XIXe siècle. Après les plus grandes scènes d’opéra Barbara Frittoli fait escale dans les Hautes-Pyrénées !

En compagnie de la pianiste Mzia Bachtouridze, la soprano italienne Barbara Fritolli propose un programme ambitieux qui explore la diversité de l’opéra italien, dans un concert qui rassemble des grands noms de l’art lyrique.

Tosti, compositeur abruzzais que Verdi admirait, Mascagni, ami et rival de Puccini, mais aussi Cilea se trouvent réunis dans un lieu emblématique du patrimoine tarbais : le Haras . Programme de la soirée : 19h – Conférence « Le Haras national » par Jean-François Soulet, historien, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Toulouse – Le Mirail

20h – Récital de chant (Tosti, Verdi, Puccini, Mascagni, Cilea) – Frittoli et Bakhtouridze

