Festival l’Offrande Musicale Lourdes

2022-06-29 – 2022-07-11

Lourdes 65100 Lourdes Hautes-Pyrénées

Deuxième édition d’un grand festival de musique classique, porté par le célèbre pianiste David Fray : l’Offrande Musicale revient à Lourdes et dans les Hautes-Pyrénées du 29 juin au 11 juillet 2022 !

Au programme :

> 29 juin 2022 Château Montus à Castelnau Rivière-Basse :

– 18h Rencontre avec Philippe LANÇON, Ecrivain en résidence et Invité d’Honneur de la 2ème edition ;

– 20h Richard GALLIANO New York Tango Trio – Astor Piazzola et Richard Galliano ;

– Dîner gastronomique dans les chais.

> 1er juillet 2022 Abbaye de l’Escaladieu à Bonnemazon :

– 18h30 « Y a-t-il une vérité de la musique ? » Conférence par Patrick Dupouey, Professeur de Philosophie ;

– 20h Carte Blanche David FRAY – 1ère Partie avec Benjamin APPL, baryton, Edgar MOREAU, violoncelle et David FRAY, piano ;

– Dîner gastronomique par Jardins et Saveurs, traiteur.

> 2 juillet 2022 Halle Marcadieu à Tarbes :

– 19h30 conférence « les Musiques d’Apparat » par Luca Dupont Spirio, musicologue ;

– 21h Haendel Water Music, concert avec installation vidéo immersive : Le Concert d’Astrée. Emmanuelle HAÏM, direction et Antoine WAGNER, artiste vidéaste ;

– Dîner gastronomique asiatique par le restaurant Katana à Toulouse au Château de Laloubère.

> 3 juillet Halle Marcadieu à Tarbes :

– 11h programme du 2 juillet.

> 4 juillet 2022 Salle padre Pio, cité saint Pierre à Lourdes :

– 18h30 « L’invention de l’orchestre » conférence par Dorian Astor, philosophe ;

– 20h Renaud Capuçon et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse avec Paul Zientara, alto, Renaud Capuçon, violon et direction ;

– Dîner gastronomique restaurant le Parc, Lourdes.

> 5 juillet 2022 Chapelle de Pietat à Barbazan Debat :

– Cours publics David Fray.

> 5 juillet 2022 Abbatiale de Saint Savin :

– 18h30 conférence NN par Thibault de Rouvray, conservateur des antiquités et objets d’art des Hautes Pyrénées ;

– 20h « Le violon baroque » par Théotime LANGLOIS DE SWARTE, violon baroque, Justin TAYLOR, clavecin ;

– Dîner gastronomique, restaurant le Viscos à Saint Savin.

> 7 juillet 2022 Halle Marcadieu à Tarbes :

– 19h atelier / master-class John NEUMEIER, chorégraphe avec le Ballet de Hamburg.

> 8 juillet 2022 Halle Marcadieu à Tarbes :

– 19h conférence « Schubert et la danse » par Rodolphe Bruneau Boulmier, musicologue ;

– 20h30 GHOST LIGHT, ballet de John Neumeier par le Ballet de Hambourg, David Fray, piano ;

– Dîner gastronomique par le chef du restaurant Sandikala Luke McLeod, château de Laloubère.

> 9 juillet 2022 Halle Marcadieu à Tarbes :

– 20h30 programme du 8 juillet.

> 10 juillet 2022 Chapelle de Pietat à Barbazan-debat

– 17h Carte Blanche David Fray 2ème Partie avec Clémentine MARGAINE, mezzo-soprano, Adrien LA MARCA, alto, Paul MEYER, clarinette et David FRAY, piano.

> 11 juillet 2022 Esplanade du Rosaire au Sanctuaire, Lourdes :

– 19h00 rencontre avec Dominique Farrugia, Parrain de la 2ème édition ;

– 21h Concert de l’Amitié Ravenna-Lourdes direction Riccardo MUTI par l’Orchestre Cherubini, Félix Klieser, cor ;

– Dîner gastronomique au restaurant de l’Hotel Belfry par le chef Raymond Nördin.

Programme détaillé via les liens ci-dessous.

Billetterie disponible à l’Office du Tourisme de Lourdes et en ligne via le lien ci-dessous.

contact@loffrandemusicale.fr

