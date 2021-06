Festival l’Offrande Musicale – Concertos pour piano – Bach Tarbes, 26 juin 2021-26 juin 2021, Tarbes.

Festival l’Offrande Musicale – Concertos pour piano – Bach 2021-06-26 – 2021-06-26 TARBES Place Marcadieu

Tarbes Hautes-Pyrénées

Billetterie en ligne sur le site du festival ou à l’Office de Tourisme de Tarbes

« Revenir vivre ici m’a donné l’envie, modestement, de faire quelque chose pour mon territoire, de créer un festival avec des amis », confie David Fray. C’est ainsi que se retrouvent Bach, le professeur et ses anciens élèves, autour de quatre pianos, pour le concert d’ouverture de l’Offrande Musicale.

Il est bien question de partage musical et d’affinités électives lorsque Bach, en 1729, fraîchement arrivé à la direction du Collegium Musicum de Leipzig, compose les concertos pour 2, 3 et 4 pianos, dans l’intention de parachever la formation de jeunes clavecinistes, parmi lesquels ses fils aînés.

La forme de concerto, originaire d’Italie, n’ impliquait pas au départ d’instrument soliste à proprement parler. Dans ces œuvres, Bach ne se contente pas d’un soliste mais de deux, trois voire quatre ! En réunissant autour de son ancien professeur quelques uns de ses meilleurs élèves, David Fray rend un vibrant hommage au maître qui lui a ouvert la voie au CNSM de Paris. Peu d’œuvres portent à ce sommet la science de l’écriture, le lyrisme tendre et l’exaltation.

Programme de la soirée :

19h – Hôtel de ville de Tarbes – Conférence « Bach » par Michel Le Naour, journaliste musical

20h – Concertos pour 2, 3, 4 pianos de Bach – Fray, Rouvier, Christien, Vigoureux, ONCT

A l’issue du concert – Château de Laloubère – Dîner gastronomique préparé par La Ronde des Mousquetaires, la brigade des grand(e)s chef(fe)s gascon(ne)s

