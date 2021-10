Festival l’Oeil Vagabond – Le voyage d’Olga Plédran, 3 novembre 2021, Plédran.

Festival l’Oeil Vagabond – Le voyage d’Olga 2021-11-03 15:30:00 – 2021-11-03 17:00:00 Salle Horizon 2 Rue Jacques Prévert

Plédran Côtes d’Armor Plédran

Atelier cinéma d’animation – Le voyage d’Olga

Dès 6 ans

Plongez dans l’univers du film et de l’album de la réalisatrice et illustratrice d’Anete Melece. Olga est coincée dans son kiosque et rêve de voyage… A vous d’imaginer sa nouvelle aventure image par image !

spectacles@horizonpledran.com +33 2 96 64 30 30 https://www.horizonpledran.com/

