Festival L'Oeil Vagabond – Contrées lointaines

Saint-Brieuc

Festival L'Oeil Vagabond – Contrées lointaines 2021-10-29 18:00:00 – 2021-10-29 19:00:00 Espace Culturel Georges Palante 2 rue Ollivier Provost

Saint-Brieuc Côtes d'Armor Saint-Brieuc 7 courts métrages – Dès 7 ans

Un programme pour toute la famille qui vous emmène au bout du monde … ou pas ! Portrait de voyages, Antarctique, Station Concordia – Bastien Dubois/ 3’/ France / 2003

Entretien avec une scientifique de la base de recherche Concordia, en plein désert de glace. Rivages – Sophie Racine /08’21 / France / 2020

Une petite île au large des côtes bretonnes ; le temps est orageux, le vent souffle, les nuages sombres ont envahi le ciel. Puis, l’orage éclate… une journée à la plage, comme une expérience sensorielle nouvelle. The Kiosk – Anete Melece /6’55/ Suisse / 2013

Olga, la femme du kiosque à journaux est toujours de bonne humeur, mais elle rêve en secret de partir loin de sa vie monotone. Opinci -Damian Groves, Anton Groves / 17’53 / France-Roumanie / 2019

Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage de quatre jeunes explorateurs à travers le monde. La petite fille est fascinée par cette histoire et attend chaque soir de connaître la suite. Los Dias de los Muertos – Pauline Pinson /8’10 / France / 2017

Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme à l’occasion des Jours des Morts, au Mexique. Il espérait manger des burritos et des beignets, mais elle lui a préparé un poisson microscopique. Sekool – Stenzin Tankong /14‘ / Inde / 2019

Singay, un petit garçon nomade, vit avec sa mère et son agneau dans une région isolée de l’Himalaya. Bientôt il va partir pour un nouvel endroit nommé « école ». Portraits de voyages, Sénégal – Sabar -Bastien Dubois/ 3’/ France / 2003

À Dakar, deux percussions peuvent amener une ambiance de fête. On y danse alors le sabar, qui soigne le corps et l'esprit.

