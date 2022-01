FESTIVAL L’OEIL DU BOUILLON Clisson, 1 octobre 2022, Clisson.

FESTIVAL L’OEIL DU BOUILLON Clisson

2022-10-01 – 2022-10-02

Clisson Loire-Atlantique

L’œil du Bouillon # 5, Les 10 ans du Collectif, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 dans le château & le centre historique de Clisson

Le Bouillon fête ses 10 ans et organise la cinquième édition de son festival «L’Œil du Bouillon» mêlant concerts, arts de rue, danse, marché du réemploi & du circuit-court, autres animations, soit 2 jours de festivités surprenantes et à prix libre. Ce festival est pensé comme une vitrine pour le collectif et ses associations membres et comme un temps fort dans la vie culturelle du Vignoble. Le RDV Clissonnais du spectacle vivant à ne pas manquer.

5e édition du Festival « L’Oeil du Bouillon » : concerts, arts de rue, danse, marché du réemploi & du circuit-court, autres animations, soit 2 jours de festivités

