### Le Festival Locombia fête ses 5 ans ! Le Festival Locombia dédié aux musiques et cultures de Colombie fête ses 5 ans cette année ! Cette nouvelle édition fera la part belle aux musiques actuelles des centres urbains de Colombie et la fusion avec les rythmes traditionnels de Colombie. Le Festival se tiendra du 2 au 6 novembre 2021 dans différents lieux de Toulouse (Brique Rouge d’Empalot, Salle Nougaro, Metronum, etc…). [La soirée de lancement](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40350/Pixvaé%20-%20Cali) aura lieu le 21 octobre au théâtre des Mazades avec la génialissime fusion rock et musiques du Pacifique du groupe franco-colombien Pixvae ! Des actions seront également menées en direction des plus jeunes, les adolescents au travers des séances de médiations, et les plus jeunes avec le Boumbia (contraction de Boum et Cumbia) le samedi 6 novembre après-midi au Metronum pour ouvrir les festivités de la Noche Loca…avant de laisser la place aux mythiques Frente cumbiero qui viendront pour la toute première fois à Toulouse, aux côtés des perpignanais de Combo Pacheco et du toulousain DJ No Breakfast. Il fera chaud cet automne à Toulouse ! ### Plus d’infos Toute la programmation sur les comptes [Facebook](https://www.facebook.com/LocombiaFestival/) et [Instagram](https://www.instagram.com/locombiafestival/) ou sur le [site du Festival Locombia](https://locombiafestival.com) ![]() ### Infos pratiques Du 2 au 6 novembre 2021

