Festival Livres & Musiques – Remise des Prix Livres & Musiques Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Festival Livres & Musiques – Remise des Prix Livres & Musiques Deauville, 7 mai 2022, Deauville. Festival Livres & Musiques – Remise des Prix Livres & Musiques La Chapelle des Franciscaines 145b Avenue de la République Deauville

2022-05-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-07 18:45:00 18:45:00 La Chapelle des Franciscaines 145b Avenue de la République

Deauville Calvados Deauville Calvados Remis depuis 2004 par un jury d’écrivains présidé par Jérôme Garcin, le Prix Livres & Musiques de Deauville couronne chaque printemps un auteur inspiré par la musique. Jean Echenoz, Virginie Despentes, Pascal Quignard, Colette Fellous, Alain Gerber, Valentine Goby, … en furent lauréats et lauréates.

Il consacre l’auteur ou l’autrice d’une œuvre littéraire publiée dans l’année en lien avec la musique.

Il sera remis le samedi 7 mai 2022 aux Franciscaines. Les six ouvrages finalistes : – Serge Airoldi, Si maintenant j’oublie mon île : Vies et mort de Mike Brant,

Ed. de l’Antilope

– Matthieu Mégevand, Tout ce qui est beau, Ed. Flammarion

– Emmanuelle Dourson, Si les dieux incendiaient le monde, Ed. Grasset

– Agnès Desarthe, L’éternel fiancé, Ed. de l’Olivier

– François Simon, Le silence de l’amour, Ed. des Équateurs

– Vincent Borel, Vertige de l’hélice, Sabine Wespieser Éditeur Remis depuis 2004 par un jury d’écrivains présidé par Jérôme Garcin, le Prix Livres & Musiques de Deauville couronne chaque printemps un auteur inspiré par la musique. Jean Echenoz, Virginie Despentes, Pascal Quignard, Colette Fellous, Alain Gerber,… accueil@lesfranciscaines.fr +33 2 61 52 29 20 https://lesfranciscaines.fr/fr Remis depuis 2004 par un jury d’écrivains présidé par Jérôme Garcin, le Prix Livres & Musiques de Deauville couronne chaque printemps un auteur inspiré par la musique. Jean Echenoz, Virginie Despentes, Pascal Quignard, Colette Fellous, Alain Gerber, Valentine Goby, … en furent lauréats et lauréates.

Il consacre l’auteur ou l’autrice d’une œuvre littéraire publiée dans l’année en lien avec la musique.

Il sera remis le samedi 7 mai 2022 aux Franciscaines. Les six ouvrages finalistes : – Serge Airoldi, Si maintenant j’oublie mon île : Vies et mort de Mike Brant,

Ed. de l’Antilope

– Matthieu Mégevand, Tout ce qui est beau, Ed. Flammarion

– Emmanuelle Dourson, Si les dieux incendiaient le monde, Ed. Grasset

– Agnès Desarthe, L’éternel fiancé, Ed. de l’Olivier

– François Simon, Le silence de l’amour, Ed. des Équateurs

– Vincent Borel, Vertige de l’hélice, Sabine Wespieser Éditeur La Chapelle des Franciscaines 145b Avenue de la République Deauville

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT SPL Deauville Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse La Chapelle des Franciscaines 145b Avenue de la République Ville Deauville lieuville La Chapelle des Franciscaines 145b Avenue de la République Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Festival Livres & Musiques – Remise des Prix Livres & Musiques Deauville 2022-05-07 was last modified: by Festival Livres & Musiques – Remise des Prix Livres & Musiques Deauville Deauville 7 mai 2022 Calvados Deauville

Deauville Calvados