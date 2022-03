Festival Livres & Musiques – Le Prix des Ados Deauville, 4 avril 2022, Deauville.

Festival Livres & Musiques – Le Prix des Ados Deauville

2022-04-04 10:00:00 – 2022-04-04 13:30:00

Deauville Calvados

A chaque rentrée scolaire, quatre livres sont sélectionnés par le comité de lecture du Prix des Ados. Celui-ci est composé d’enseignants et libraires des Espaces Culturels E. Leclerc. Ensemble, ils veillent à la diversité des genres et des niveaux de lecture.

Le thème est toujours la musique : elle inspire, rythme, accompagne tous les récits proposés. Les livres (distribués en nombre des les classes par les Centres Culturels E.leclerc), sont lus, travaillés en classe. Chaque élève peut ensuite voter pour son livre préféré dans les Espaces Culturels E. Leclerc.

La remise des prix aux auteurs se déroule lors de la journée scolaire, les 4 et 5 avril et rassemble élèves et auteurs dans le grand auditorium du Centre International de Deauville.

Le Prix est doté de 1 000€. Le livre lauréat est mis en avant et vendu dans tous les Espaces Culturels Leclerc de France.

LE PROGRAMME :

Lundi 4 avril – 15h : DÉBAT INTERACTIF PRIX DES ADOS

Mardi 5 avril – 10h et 13h30 : LA DOUBLE CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX DES ADOS

LA SELECTION 2022 :

Julia Thévenot, “Lettre à toi qui m’aimes”,

Aurore Gomez, “Faire chavirer les icebergs”,

Magali Le Huche, “Nowhere girl”,

Régis Penet, “Beethoven : le prix de la liberté”,

