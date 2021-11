Festival Livres en Tête – Table ronde sur la diversité dans la littérature française et contemporaine Le Labo de l’édition, 24 novembre 2021, Paris.

Le Labo de l’édition, le mercredi 24 novembre à 20:00

Dans le cadre de la 12e édition du festival Livres en Tête, présidé par Marianne Basler et organisé par Les Livreurs et la Sorbonne Sonore, le Labo de l’édition accueille le mercredi 24 novembre à partir de 20h une table ronde autour de la représentation de la diversité dans la littérature française et contemporaine. Comment inscrire la multiplicité identitaire dans la culture collective par la littérature ? Parce que la littérature est vecteur de liens sociaux, Kei Lam (Les Saveurs du béton, éd. Steinkis, 2021), Juliet Drouar (Sortir de l’hétérosexualité, éd. Binge Audio 2021) et Jussy Kiyindou (Des Ombres et leurs échos, éd. Présence africaine, 2019), échangeront avec Jeanne Seignol (@Jeannotselivre), Johannie Orer (@La.page.ebene), et Tom Lévêque (@Lavoixdulivre ; coauteur d’En Quête d’un grand peut-être, 2021), sous la modération d’Agathe Le Taillandier (Une bibliothèque féministe, éd. L’Iconoclaste 2021 ; Le Book Club de Louie Media). Les premiers illustrent la nouvelle génération d’écrivain.e.s usant des mots comme un témoignage de diversité face à une société au demeurant uniformisée. De leur côté, les influenceur.se.s littéraires, se présentent comme un moteur de diffusion et de démocratisation de la littérature auprès de tous les publics et particulièrement de la jeunesse. Ainsi s’ouvre une voie de sensibilisation nouvelle par la littérature… Afin de nourrir les échanges et de promouvoir la portée de la lecture à voix haute, les lecteurs de La Sorbonne Sonore entrecouperont les discussions de lectures d’extraits des œuvres respectives des intervenant.e.s. Le public ne sera pas en reste et les plus curieux pourront interagir avec les auteur.e.s à l’occasion d’une séance de dédicace organisée à la fin de la soirée en partenariat avec une librairie.

Sur inscription

Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris Paris



