Festival Livres en Herbe – 3e édition Le 6b, 9 juillet 2022, Saint-Denis.

Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

Livres en Herbe, c’est des livres (vous vous en doutez) chantés, partagés, discutés, illustrés ! L’association D’ici à là organise pour la troisième année Livres en Herbe, un festival autour du livre et de la littérature jeunesse soutenu par le CNL dans le cadre de la manifestation nationale Partir en Livre. Ce moment estival invite petits et grands à partager des histoires ensemble et à rencontrer des artistes et professionnel·les du livre.

LIVRES JEUNESSE – ATELIERS – PLAGE !

Au programme : des coins lecture et des jeux, des ateliers participatifs et créatifs, un plateau avec des auteur·es, des moments autour du conte, de la lecture à voix haute et une chasse au livre !

Découvrez aussi les sélections de livres de la médiathèque Elsa Triolet et des librairies Dealer de livre et Folies d’encre présentes tout le week-end…AU PROGRAMME de chaque journée, des animations ludiques et créatives autour du livre, pour petits et grands !

___ MERCREDI 29 JUIN et MERCREDI 6 JUILLET

Ateliers avec les accueils de loisirs de Saint-Denis suivi d’un moment conté et d’un goûter

___ SAMEDI 9 JUILLET

• 14h : Accueil convivial

• 15h > 18h : Ateliers (gratuit, réservation conseillée) :

– Fabrication de livres : réalisation d’un petit livre personnalisé

– Illustration : des couleurs et des formes pour raconter autrement les histoires

– Gravure : initiation aux techniques d’impression

– Écriture : écrire avec les sens, les images puis les mots

– Chasse au livre : les aventurier·e·s en herbe partiront en quête d’indices disséminés dans le jardin pour retrouver le livre !

• 15h > 16h30 : Dédicace des auteur·e·s invité·e·s

• 16h30 > 18h : Plateau d’auteur·e·s autour du livre jeunesse en lien avec le thème de l’amitié

• 18h30 > 21h : Apéro musical

___ DIMANCHE 10 JUILLET

• 14h : Accueil convivial

• 15h > 18h : Ateliers (gratuit, réservation conseillée) :

– Fabrication de livres : réalisation d’un petit livre personnalisé

– Illustration : des couleurs et des formes pour raconter autrement les histoires

– Gravure :initiation aux techniques d’impression

– Écriture : écrire avec les sens, les images puis les mots

– Chasse au livre : les aventurier·e·s en herbe partiront en quête d’indices disséminés dans le jardin pour retrouver le livre !

• 15h > 16h30 : Dédicace des auteur·e·s invité·e·s

• 16h30 > 18h : Plateau d’auteur·e·s autour du livre jeunesse en lien avec le thème de l’amitié

___GRATUIT

La participation à l’événement et aux ateliers sont gratuits, mais la réservation est vivement conseillée.

• Pour s’inscrire : diciala.communication@outlook.fr

• Pour plus d’informations : diciala.fr ou par téléphone au 0608720423

Tout au long du festival, des moments contés et des lectures partagées seront proposées.

Des Chèques Lire et des livres seront offerts pendant tout le week-end.

___ INFOS PRATIQUES

Mercredi 29 Juin – 14h > 17h

Mercredi 6 Juillet – 14h > 17h

Samedi 9 Juillet – 14h30 > 20h

Dimanche 10 Juillet – 14h30 > 18h30

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

