FESTIVAL LIVRES D’AILLEURS Place de la Carrière Nancy, mercredi 10 avril 2024.

Manifestation littéraire internationale devenue, au cœur de Nancy, un rendez-vous annuel attendu, Livres d’Ailleurs élargit les horizons littéraires et familiarise le public avec d’autres imaginaires. Le festival alterne chaque année une édition dédiée à l’Afrique et une édition dédiée à l’Orient.

Seul le langage insuffisant oppose les hommes les uns aux autres. Antoine de Saint-Exupéry

Le festival Livres d’Ailleurs souffle sa troisième bougie et confirme son ambition de faire vivre la bibliodiversité. Avec une double mission faire connaître des plumes méconnues dans notre région et enrichir nos univers.

Nous nous réjouissons de collaborer à nouveau et de façon renforcée avec les établissements scolaires et universitaires, les médiathèques et les Maisons de jeunes et de la culture de la région, avec les établissements pénitentiaires et en tout lieu où le dialogue interculturel trouve à s’épanouir.

Ken Bugul, éminente femme de lettres et d’engagement, a bien voulu accepter la présidence de cette édition Afrique nous en sommes particulièrement honorés.

Plus d’une trentaine d’auteur.e.s nous font l’honneur de venir, parfois de très loin, partager avec nous leurs œuvres, leurs imaginaires et dialoguer avec le public.

Cette coalition bienveillante est d’abord le fruit de l’engagement de nos conseillères littéraires. Chaque année, elles ont ce talent de déceler, en chaque ouvrage sélectionné, la part d’universel et d’intime. Puis d’y percevoir cet instant évanescent qui crée le lien avec des lecteurs de tout âge et de toutes conditions.

Notre gratitude va aussi aux adhérents de Diwan en Lorraine, à nos bénévoles et stagiaires, à nos partenaires institutionnels et privés, autant de soutiens précieux sans lesquels cette manifestation essentielle serait impossible.

Nous saluons également la mémoire de nos amies Élise Fischer et Solange Ducamin, récemment disparues. Leur sourire, leur engagement rayonnant ont illuminé nos premières éditions. Nous leur dédions celle-ci.

Bon festival à toutes et à tous, au plaisir de vous accueillir nombreux à ce moment de partage et d’enrichissement mutuel

du 12 au 14 avril 2024 au Palais du Gouvernement à Nancy

Dans le décor de l’exposition Portraits d’Afrique du peintre, affichiste et designer algérien, Mustapha Boutadjine.

Ridouane Atif

Président de Diwan en lorraineTout public

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10

Place de la Carrière Hémicycle Charles de Gaulle

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

