Festival Littoral Paimpol, 9 août 2021, Paimpol. Festival Littoral 2021-08-09 18:30:00 – 2021-08-10 23:00:00 Fabrique à paroles 2 Rue de Run-Baëlan

Le Festival Littoral est un festival pluridisciplinaire des arts vivants contemporains, gratuit pour tou.s.tes. Le Festival fait escale à La Fabrique à Paroles avec 3 spectacles d'art vivant à l'image qui parle! Bar sur place – Réservation conseillée – Petite jauge – pas de pass sanitaire // Lundi 9 août 18h30: Qui veut travailler et être pauvre ? -Une conférence gesticulée de Luc Heudes 21h00: Récital… En grève ! – Cie la Têtue // Mardi 10 août: 20h30: ÉTÉ 76 – Concert et projection super 8 – Cie Pauline à la plage +33 7 60 85 73 40

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Fabrique à paroles 2 Rue de Run-Baëlan Ville Paimpol lieuville 48.7777#-3.04113