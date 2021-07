Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Festival Littoral Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Festival Littoral est un festival pluridisciplinaire des arts vivants contemporains, gratuit pour tou.s.tes. Deux jours de concerts, spectacles, performances, set dj et sérigraphies au dessus du spot magnifique de la plage de la Tossen à Paimpol. Le Festival Littoral est porté par l'association Roselend et soutenu par la Ville de Paimpol.

