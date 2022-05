Festival Litt’Oral 2ème édition Théâtre Clin d’Oeil – Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Festival Litt’Oral 2ème édition Théâtre Clin d’Oeil – Saint Jean de Braye, 12 mai 2022, Saint-Jean-de-Braye. Festival Litt’Oral 2ème édition

du jeudi 12 mai au dimanche 15 mai à Théâtre Clin d’Oeil – Saint Jean de Braye

4 jours autour de la Nouvelle et de la poésie, le Festival Litt’Oral rassemble **La Journée de la Nouvelle** , qui se concluera par “Le Dictionnaire amoureux de l’inutile” de François et Valentin Morel **La Nuit de la Nouvelle**, où l’on remettra le Prix de la Nouvelle de Saint-Jean de Braye au terme d’une soirée cabaret **Langagez-vous !** Avec la représentation gratuite d’_Anatole Latuile_ le matin, puis une causerie poétique dans le cadre détendu du parc des Longues Allées… des artistes vous y murmurent des poèmes à l’ombre de recoins poétiques **La Fête de la Nouvelle**, le château de Chamerolles accueille la douzième édition du Prix Boccace, avec, dans les salles du château, des animations théâtralisées

réservation obligatoire

Entre Littérature et oralité, 4 jours où l’on met à l’honneur la nouvelle, la poésie et la langue française Théâtre Clin d’Oeil – Saint Jean de Braye 12 rue de la République 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:30:00 2022-05-12T23:30:00;2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T23:50:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-15T11:30:00 2022-05-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Théâtre Clin d'Oeil - Saint Jean de Braye Adresse 12 rue de la République 45800 Saint Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Théâtre Clin d'Oeil - Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

Théâtre Clin d'Oeil - Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Festival Litt’Oral 2ème édition Théâtre Clin d’Oeil – Saint Jean de Braye 2022-05-12 was last modified: by Festival Litt’Oral 2ème édition Théâtre Clin d’Oeil – Saint Jean de Braye Théâtre Clin d'Oeil - Saint Jean de Braye 12 mai 2022 Saint-Jean-de-Braye Théâtre Clin d'Oeil - Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret