du vendredi 24 septembre au samedi 9 octobre à Eglise Sainte Marie Madeleine

**Gratuit** – inscriptions fortement recommandées sur notre billetterie en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/litterature-etc](https://www.helloasso.com/associations/litterature-etc) ou notre site internet : [http://litterature-etc.com/ren…/categorie/le-festival-etc/](http://litterature-etc.com/ren…/categorie/le-festival-etc/) ✨ **WEEK-END D’OUVERTURE** ✨ _Église désacralisée Marie–Madeleine, 27 Rue du Pont Neuf, 59800 Lille_ **vendredi 24 septembre** ►14h – Journée Pro : Présentation de la maison d’éditions Les venterniers et atelier de reliure ►20h – Performance : Babel Babel, Violaine Lochu ►21h – Lecture / rencontre : Caillasses, Joëlle Sambi et Milady Renoir **samedi 25 septembre** ►11h – Atelier de traduction Nicolas Cavaillès ►13h – Atelier SLAM Joëlle Sambi ►15h – Performance : Nous nous en remettons à nos racines, Lina et Sarah Baraka ►15h30 – Lecture performance : sept petites fins, etaïnn zwer ►16h – Performance des éditions douteuses ► 18h – Lecture / rencontre (vidéo) : Famille, Lydie Salvayre et Milady Renoir ►19h – Lecture / rencontre : L’évangile selon Marie, Nicoleta Esinencu et Milady Renoir ► 21h : chorale queer-féministe Hot Bodies **dimanche 26 septembre** ► 10h – Atelier initiation shiastu shiatsubo ► 13h – Atelier d’écriture poétique « Langue Bâtarde » Elodie Petit et Marguerin Le Louvier ► 16h – Lecture / rencontre : Joie militante et Lutter ensemble Juliette Rousseau et Milady Renoir ► 17h – Lecture / rencontre : Le fils Marine Bachelot Nguyen et Milady Renoir ► 18h – Lecture / rencontre : À la folie Joy Sorman et Virginie Leblanc ► 19h30 : Concert dessiné Émilie Gleason et Maryline Pruvost En continu tout le week-end ► Plein feux sur les éditions Venterniers ► Rituel d’extraction des souvenirs LITTÉRATURE, ETC avec le regard de Claire Fasulo ✨ **CONCERTS DESSINÉS DU 30 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE**✨ ► Concert dessiné Lucie Quéméner et Domitie Jeudi 30 septembre à 16h Lycée des 2 Caps / Marquise Vendredi 1er octobre à 18h30 Médiathèque de Bonningues-lès-Calais Jeudi 7 octobre à 12h15 Bibliothèque Universitaire de Sciences humaines et Sociales de Lille / Villeneuve d’Ascq ► Concert dessiné Lison ferné et Sakina Abdou Samedi 9 octobre à 19h Centre Culturel Albert-Desmedt / Halluin

GRATUIT sur réservation

Cette 10e édition donnera à entendre ce que la littérature raconte des cérémonies uniques et/ou quotidiennes qui, depuis les babillages jusqu’aux derniers souffles, marquent nos existences.

Eglise Sainte Marie Madeleine 27 Rue du Pont Neuf, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord



