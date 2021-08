Lille Eglise Sainte-Marie-Madeleine Lille, Nord Festival Littérature etc – 10ème édition Rituels Eglise Sainte-Marie-Madeleine Lille Catégories d’évènement: Lille

Évangile revisitée à la sauce féministe, prise en otage de la rue, repas familial impossible, repérage de nos méridiens … Au départ de cette 10e édition, dédiée au thème Rituels, l’envie de donner à entendre ce que la littérature raconte des cérémonies uniques et/ou quotidiennes qui, depuis les babillages jusqu’aux derniers souffles, marquent nos existences. Au programme : Des performances – des lectures – des rencontres – des concerts dessinés – une chorale féministe – un atelier de traduction – une journée pro – des ateliers d’écriture poétique et de Slam – un atelier de reliure Fais le toi même – une exposition des éditions Venterniers à écouter – un Rituel d’extraction des souvenirs & Une initiation au shiatsu ! [En savoir plus](http://litterature-etc.com/rendez-vous/categorie/le-festival-etc/) Au départ de cette 10e édition, dédiée au thème Rituels, l’envie de donner à entendre ce que la littérature raconte des cérémonies uniques et/ou quotidiennes qui marquent nos existences. Eglise Sainte-Marie-Madeleine 27 rue du Pont NEuf, Lille Lille Vieux-Lille Nord

