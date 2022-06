Festival littéraire « Villeneuve se livre » Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Festival littéraire « Villeneuve se livre » Villeneuve-sur-Lot, 24 septembre 2022, Villeneuve-sur-Lot. Festival littéraire « Villeneuve se livre »

Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-09-24 – 2022-09-25 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne L’événement, qui aura pour thème « La vie est belle », sera présidé par les auteurs Régis Jauffret et Eve de Castro. L’événement, qui aura pour thème « La vie est belle », sera présidé par les auteurs Régis Jauffret et Eve de Castro. +33 5 53 41 53 53 L’événement, qui aura pour thème « La vie est belle », sera présidé par les auteurs Régis Jauffret et Eve de Castro. Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Other Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Festival littéraire « Villeneuve se livre » Villeneuve-sur-Lot 2022-09-24 was last modified: by Festival littéraire « Villeneuve se livre » Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 24 septembre 2022 Place Lafayette Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne