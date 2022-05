Festival littéraire : Les Plumes de Léon Thonac Thonac Catégories d’évènement: Dordogne

Le festival littéraire Les plumes de Léon est une invitation à mieux découvrir toutes les facettes du travail d'écrivain et d'éditeur : conférences, masterclass, ateliers d'écriture, lectures et autres rencontres à la croisée des mots. Ce dimanche, rencontres littéraires : Christine Montalbeti, Ce que c'est qu'une existence, (Editions P.O.L.). Christine Montalbeti a publié une dizaine de romans et écrit pour le théâtre (notamment avec Denis Podalydès) et pour opéra. Prix Emile Augier de l'Académie française en 2019, pour La Conférence des objets créé au Studio-Théâtre de la Comédie Française. Christophe Boltanski, Les vies de Jacob (Editions Stock). Christophe Boltanski est romancier et journaliste. Il est notamment l'auteur de Minerais de Sang et de La Cache, qui a reçu le prix Femina en 2015. Restauration sur place possible.

