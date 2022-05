Festival littéraire : Les Plumes de Léon Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Catégories d’évènement: Dordogne

2022-06-24 – 2022-06-24

Le festival littéraire Les plumes de Léon est une invitation à mieux découvrir toutes les facettes du travail d'écrivain et d'éditeur : conférences, masterclass, ateliers d'écriture, lectures et autres rencontres à la croisée des mots. Ouverture officielle du festival avec les comédiens Emmanuelle Grangé et Zacharie Féron, lecture d'extraits du Roman : trois nuits dans la vie de Berthe Morisot de Mika Biermann (Editions Anacharsis)

