Festival littéraire « Les Petites Fugues » – Courchaton le 25 novembre 2021 Courchaton

Courchaton Haute-Saône Courchaton Pour sa 20ème édition, le festival littéraire itinérant « La Petite Fugue » posera ses valises à La Grenelle le 25 novembre 2021 à partir de 20h.

Lecture – interview – questions – discussion Rencontre avec Yves Ravey, romancier bisontin qui présentera son nouveau roman « Adultère ».

Informations sur http://www.lagrenelle.net/ et http://www.lespetitesfugues.fr/

