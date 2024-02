FESTIVAL LITTÉRAIRE AU PAYS DES ABBAYES Salle des fêtes Senones, vendredi 20 septembre 2024.

FESTIVAL LITTÉRAIRE AU PAYS DES ABBAYES Salle des fêtes Senones Vosges

Vendredi

Festival culturel avec conférences, contes et tables rondes, interventions avant et après le salon. 30 tables d’auteurs et d’éditeurs.

A cette toute nouvelle édition, s’ajouteront des artistes, des chanteurs et musiciens.

Un atelier manga dispensé par l’artiste dessinateur Cédric Moreau, le Monde de l’Art, créateur de l’affiche ravira petits et grands.

Des surprises !…. avec les établissements scolaires volontaires.

Une marraine Geneviève Bobior-wonner et un parrain Gilles Laporte.Tout public

0 EUR.

Salle des fêtes Cour de l’Abbaye

Senones 88210 Vosges Grand Est cdactuelle@hotmail.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 08:30:00

fin : 2024-09-22 20:00:00



L’événement FESTIVAL LITTÉRAIRE AU PAYS DES ABBAYES Senones a été mis à jour le 2024-01-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES