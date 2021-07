Uchaux Uchaux Uchaux, Vaucluse Festival Liszt en Provence Uchaux Uchaux Catégories d’évènement: Uchaux

Festival Liszt en Provence 2021-07-18 – 2021-07-18 Château Saint Estève 1100 Route de Sérignan

A proximité d'Orange, les amateurs de musique se retrouvent le soir sur la terrasse du Château St Estève. Festival romantique, avec plusieurs rendez-vous attendus par les mélomanes. lisztenprovence@free.fr +33 4 90 40 60 94 http://www.liszt-en-provence.com/

