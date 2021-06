Brangues Brangues Brangues, Isère Festival L’Isle en Scène – concert Leïla Huissoud Brangues Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Festival L’Isle en Scène – concert Leïla Huissoud Brangues, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Brangues. Festival L’Isle en Scène – concert Leïla Huissoud 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-04 Rue du Bourg Château de Brangues

Brangues Isère Brangues EUR Pour sa 11ème édition, le festival Isle en Scène accueillera Leïla Huissoud. Bercée par Brassens, Moustaki ou Barbara, l’artiste s’inscrit dans un style résolument chanson, et parle de la vie avec tendresse. morestel@tousauxbalcons.com +33 4 74 80 19 59 http://isle-en-scene.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

