Festival Lire sur la vague 8ème édition Soorts-Hossegor, 8 juin 2022, Soorts-Hossegor. Festival Lire sur la vague 8ème édition Le Tube – Les Bourdaines 166 Avenue de la Gare Soorts-Hossegor

2022-06-08 – 2022-06-12 Le Tube – Les Bourdaines 166 Avenue de la Gare

Soorts-Hossegor Landes Soorts-Hossegor Festival Lire sur la Vague Animations ludiques et originales autour du livre jeunesse : des rencontres, des performances, des ateliers, des dédicaces…

Présence d’auteurs et illustrateurs prestigieux. Lire sur la vague, c’est aussi une association : présidée par Jean Delas, fondateur de l’école des loisirs, elle a pour objet la lutte contre l’illettrisme, notamment chez les plus jeunes.

