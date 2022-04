Festival Lire sur la vague, 8 juin 2022, .

Festival Lire sur la vague

2022-06-08 – 2022-06-12

EUR Lire sur la vague – 8ème festival du Livre et de la Bande dessinée Jeunesse

Du 8 au 12 juin au Tube à Seignosse Océan.

Un évènement gratuit pour toutes et tous !

Au programme :

• 20 auteurs et illustrateurs prestigieux du livre jeunesse et de la bande dessinée ; des rencontres, des performances, des spectacles, des ateliers, des jeux, des dédicaces…

• Des ateliers pour les enfants, les ados et les familles dès le mercredi après-midi et jusqu’au dimanche matin.

• Un grand espace librairie

• Des expositions sur le thème de la lune

• Des rencontres professionnelles pour les bibliothécaires, les libraires et les enseignants mais aussi les parents, le jeudi soir.

Renseignements : www.liresurlavague.com – liresurlavague@gmail.com

Inscriptions sur place, pendant l’évènement.

