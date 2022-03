Festival Lire au village Bélus Bélus Catégories d’évènement: Bélus

Festival Lire au village Bélus, 11 juin 2022, Bélus. Médiathèque de Bélus 80, route d'Autarribe Bélus

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 18:00:00

Bélus Landes EUR Journée festive à Bélus.

Au programme : rencontre avec les auteurs Marin Ledun, Yvan Robin et Serge Legrand-Vall, balade contée par les auteurs, brocante de livres… Un programme à retrouver à la médiathèque et sur le Blog Culture ! Journée festive à Bélus.

