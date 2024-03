Festival Lips #1 Deep Speech. Dialogues inter-espèces Chapelle Venel Aix-en-Provence, vendredi 12 avril 2024.

La première édition du Festival Lips prolonge les questionnements de l’exposition Deep Speech Dialogues inter-espèces avec un programme interdisciplinaire de performances, concerts, séances d’écoute, conférences et ateliers.

Un panel international explore les relations entre les êtres humains et le vivant à travers le son et la voix. Les propositions tentent d’élargir la communauté politique au vivant en lui reconnaissant une voix et la capacité de prendre la parole.



Lucille Calmel, Chœur tac-til, Marie Lechner, Pali Meursault, OR Poiesis, David Rothenberg, Julie Rousse, Nour Sokhom, Thomas Tilly, etc



Programmation de Lab Gamerz en partenariat avec le GMEM Centre national de création musicale, et l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

Chapelle Venel 27 rue Venel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

