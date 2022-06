Festival l’incruste théâtrale, 26 juin 2022, Nantes.

2022-06-26

Horaire : 10:00 22:00

Gratuit : oui La restauration et la buvette qui sera sur place accepte les espèces comme la carte bleue. tout public

Cette année les ateliers amateurs du Théâtre Krapo Roy, le plus petit théâtre de Nantes, sont fiers de vous présenter la toute 1ère édition du festival “L’incruste Théâtrale” ! Comme son nom l’indique, l’idée de ce festival est pour nos artistes amateurs de sortir des murs du théâtre et d’aller s’incruster dans un lieu public en extérieur, sur une journée complète et de jouer nos spectacles gratuitement pour le plus grand nombre ! Pour cette première édition, nous avons jeté notre dévolu sur la scène extérieure du Val de Chézine, quasiment collé au parc de Procé, à quelques pas seulement du pont Jules César. Ce lieu magique nous permet de vous accueillir dans une ambiance décontractée et conviviale, à la bonne franquette, avec de quoi manger et se désaltérer sur place pour que vous puissiez profiter des spectacles tout au long de la journée dans de bonnes conditions ! Le programme :10h00 – Adjugé, Vendu ! – Spectacle interprété par les ateliers enfants 11h20 – Le Bal des Fous – Par les Chuichos 12h00 – Pause Déj’ – Buvette et restauration froide sur place 14h05 – Krap’chorale – chanson d’ici et d’ailleurs 15h10 – The Science FicShow Theater – Un spectacle au delà du réel 16h55 – En Aparté – Un spectacle qui vous est adressé 18h00 – Les Hommes Savent – Molière revisité 19h45 – Légendes Ouvrières – l’histoire d’une usine sur 3 générations Le festival de l’incruste théâtrale a lieu en extérieur et sans gradins, nous vous conseillons donc de prévoir parapluie, crème solaire, chapeau, lunettes de soleil, couverture, petit coussin, chaise pliante ou tout autre matériel que vous jugerez nécessaire pour un festival en extérieur en fonction du temps qu’il fera ! Le niveau de bamboche de la journée risque d’être placé sur le curseur « vraiment à la cool et familiale », nous vous attendons donc à partir de 10h pour partager ce moment avec vous !

Breil – Barberie Nantes 44100

0974972974 https://www.kraporoy.fr/evenement/festival-lincruste-theatrale-1ere-edition/