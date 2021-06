Neuville-sur-Oise Ile de loisirs de Cergy-Pontoise Neuville-sur-Oise, Val-d'Oise Festival L’Ile-de-France fête le théâtre Ile de loisirs de Cergy-Pontoise Neuville-sur-Oise Catégories d’évènement: Neuville-sur-Oise

La culture au grand air est de retour ! La Région Île-de-France offre aux Franciliens, cet été encore, un moment de théâtre populaire et gratuit dans ses îles de loisirs à travers L’Île-de-France fête le théâtre. Orchestrée par le centre dramatique national itinérant Les Tréteaux de France, l’opération L’Île-de-France fête le théâtre se déroule, pour sa 5e édition, dans 3 îles de loisirs de la Région successivement : Île de loisirs de Port aux Cerises, à Draveil (91), du 10 au 18 juillet 2021, Île de loisirs de Cergy-Pontoise (95), du 24 juillet 2021 au 1er août 2021, Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) du 21 au 29 août 2021. À l’affiche : Des spectacles gratuits pour tous, Des ateliers d’initiation à l’art théâtral gratuits pour grands et petits. Autrement dit, l’occasion d’être non seulement spectateur mais aussi acteur en découvrant le plaisir du jeu ! Consultez le programme complet ici : [https://www.iledefrance.fr/fetetheatre](https://www.iledefrance.fr/fetetheatre) dans le cadre de l’opération mon été ma région Ile de loisirs de Cergy-Pontoise 1 Rue des Étangs, 95000 Neuville-sur-Oise Neuville-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T13:00:00 2021-07-24T21:00:00;2021-07-25T13:00:00 2021-07-25T20:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T20:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T20:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T20:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T21:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T21:00:00;2021-07-31T13:00:00 2021-07-31T21:00:00;2021-08-01T13:00:00 2021-08-01T19:30:00

