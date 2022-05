Festival Lieux Mouvants Lanrivain Lanrivain Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanrivain

Festival Lieux Mouvants Lanrivain, 23 juillet 2022, Lanrivain. Festival Lieux Mouvants Lanrivain

2022-07-23 – 2022-07-23

Lanrivain Côtes d’Armor Lanrivain Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes. Au programme de cette journée du samedi 23 juillet au hameau de Saint-Antoine : 14H30 : RENCONTRE avec Yves Menez – Une résidence de la noblesse gauloise à Paule (Côtes-d’Armor)

Yves Menez est docteur en archéologie et conservateur régional de

l’Archéologie au ministère de la Culture (Drac Bretagne). De 1991 à

2008, il a dirigé les recherches effectuées sur le site de Paule, dans

les Côtes d’Armor et a publié l’histoire de ce site dans un ouvrage édité en 2021 à la Maison des

Sciences de l’Homme à Paris. 16H00 : DANSE Compagnie Appel d’air – Mon vrai métier, c’est la nuit

Avec Mon vrai métier, c’est la nuit, le duo de danseurs s’empare de

la notion de minorités visible et invisible et pose la question de la

quantité d’écoute accordée à l’ombre. 17H30 : RENCONTRE avec Julie Neveux – Je parle comme je suis. Ce que nos mots disent de nous.

S’exprimer dans une langue donnée, c’est comme évoluer dans

un environnement dont on oublie la singularité au fur et à mesure

qu’on s’y acclimate, qu’on en connaît les lois, la température. Org. Lieux Mouvants. Accueil 2022 Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes. Au programme de cette journée du samedi 23 juillet au hameau de Saint-Antoine : 14H30 : RENCONTRE avec Yves Menez – Une résidence de la noblesse gauloise à Paule (Côtes-d’Armor)

Yves Menez est docteur en archéologie et conservateur régional de

l’Archéologie au ministère de la Culture (Drac Bretagne). De 1991 à

2008, il a dirigé les recherches effectuées sur le site de Paule, dans

les Côtes d’Armor et a publié l’histoire de ce site dans un ouvrage édité en 2021 à la Maison des

Sciences de l’Homme à Paris. 16H00 : DANSE Compagnie Appel d’air – Mon vrai métier, c’est la nuit

Avec Mon vrai métier, c’est la nuit, le duo de danseurs s’empare de

la notion de minorités visible et invisible et pose la question de la

quantité d’écoute accordée à l’ombre. 17H30 : RENCONTRE avec Julie Neveux – Je parle comme je suis. Ce que nos mots disent de nous.

S’exprimer dans une langue donnée, c’est comme évoluer dans

un environnement dont on oublie la singularité au fur et à mesure

qu’on s’y acclimate, qu’on en connaît les lois, la température. Org. Lieux Mouvants. Lanrivain

dernière mise à jour : 2022-05-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanrivain Autres Lieu Lanrivain Adresse Ville Lanrivain lieuville Lanrivain Departement Côtes d’Armor

Lanrivain Lanrivain Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanrivain/

Festival Lieux Mouvants Lanrivain 2022-07-23 was last modified: by Festival Lieux Mouvants Lanrivain Lanrivain 23 juillet 2022 Côtes-d’Armor Lanrivain

Lanrivain Côtes d’Armor