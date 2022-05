Festival Lieux Mouvants Lanrivain, 7 août 2022, Lanrivain.

Festival Lieux Mouvants Lanrivain

2022-08-07 – 2022-08-07

Lanrivain 22480

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du dimanche 7 août au hameau de Saint-Antoine :

14H30 : RENCONTRE avec Alexis Gloaguen – À la recherche de la dimension sauvage : magie des zones subarctiques

Alexis Gloaguen, naturaliste de terrain et écrivain du paysage, a

toujours nourri une passion pour l’observation des animaux dans

leur milieu. L’écrivain parlera de son parcours, lira plusieurs de ses

textes et échangera avec le public.

16H00 : DANSE Compagnie Arenthan – Transhumans

Transhumans est une pièce chorégraphique pour cinq danseurs et

un musicien créée par le chorégraphe Franck Guiblin.

Inspirée de la science-fiction et du récit d’anticipation, la compagnie

Arenthan vous invite à faire un voyage dans un univers

futuriste, à la découverte d’une nouvelle forme d’humanité…

17H30 : CONCERT avec Karol Beffa – Concert d’improvisation au piano et interactif

Karol Beffa est un pianiste et compositeur, il pratique le genre de

l’improvisation depuis plus de 20 ans. Grâce à la possibilité

qui lui est donnée de proposer des thèmes, le public participe au

déroulement d’un concert particulièrement interactif.

Org. Lieux Mouvants.

http://www.lieux-mouvants.com/

