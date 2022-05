Festival Lieux Mouvants | Journées des plantes, 27 août 2022, .

Festival Lieux Mouvants | Journées des plantes

2022-08-27 – 2022-08-28

Samedi 27 et dimanche 28 août dans le cadre du Festival Lieux Mouvants

Le temps d’un week-end profitez des conseils et des savoir-faire des meilleurs pépiniéristes collectionneurs et paysagistes du Grand-Ouest. L’ensemble du hameau de Saint-Antoine se parera des couleurs des plantes exposées. A cette occasion, la botaniste et ingénieure en agronomie tropicale

Véronique Mure et le chef du service des jardins de Trianon

et du grand parc de Versailles Alain Baraton partageront leur

passion pour les plantes et les arbres.

Org. Lieux Mouvants.

