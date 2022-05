Festival Lieux Mouvants | Expo Hassan Massoudy, 9 juillet 2022, .

Festival Lieux Mouvants | Expo Hassan Massoudy

2022-07-09 – 2022-08-28

HASSAN MASSOUDY nCalligraphie arabe moderne Hassan Massoudy est né en 1944 dans une ville du sud de l’Irak, Najaf, entourée par le désert et dont les monuments sont couverts de calligraphies. Dès son plus jeune âge, il dessine et calligraphie. Les créations d’Hassan Massoudy sont le fruit d’une rencontre entre le passé et le présent, entre l’art oriental et l’art occidental, entre la tradition et la modernité. Il perpétue la tradition de la calligraphie tout en rompant avec elle. Il épure son trait, tend vers une grande simplicité de la ligne. Le contenu : les mots, les phrases qu’il calligraphie, ont été écrits par des poètes, des écrivains du monde entier, ou dits simplement par la sagesse populaire. Exposition en intérieur, accessible chaque week-end de présence du festival au hameau de Saint-Antoine, du 9 juillet au 28 août. Prix d’entrée du festival. Org. Lieux Mouvants.

HASSAN MASSOUDY nCalligraphie arabe moderne Hassan Massoudy est né en 1944 dans une ville du sud de l’Irak, Najaf, entourée par le désert et dont les monuments sont couverts de calligraphies. Dès son plus jeune âge, il dessine et calligraphie. Les créations d’Hassan Massoudy sont le fruit d’une rencontre entre le passé et le présent, entre l’art oriental et l’art occidental, entre la tradition et la modernité. Il perpétue la tradition de la calligraphie tout en rompant avec elle. Il épure son trait, tend vers une grande simplicité de la ligne. Le contenu : les mots, les phrases qu’il calligraphie, ont été écrits par des poètes, des écrivains du monde entier, ou dits simplement par la sagesse populaire. Exposition en intérieur, accessible chaque week-end de présence du festival au hameau de Saint-Antoine, du 9 juillet au 28 août. Prix d’entrée du festival. Org. Lieux Mouvants.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par