Festival Lieux Mouvants | Expo François Delarozière

2022-07-09 – 2022-08-28

FRANÇOIS DELAROZIÈRE nMachines Bestiaire et Ornements François Delarozière présente une exposition de dessins originaux qui nous invitent au cœur de la création de ses Machines monumentales. Pendant ses études aux Beaux-arts, François Delarozière crée son propre atelier d’artiste et produit ses premiers prototypes pour des décorations de magasins. Il croise la route de plusieurs compagnies de théâtre dont Royal de Luxe. De 1991 à 2006, il collabore avec le Royal pour la conception de machines (le Géant, le Rhinocéros, le Petit Géant…). Pour cet enseignant au département scénographie de l’Ecole d’architecture de Nantes, tout commence par le dessin. Souvent inspirés du vivant et de la nature, ses croquis sont aussi des plans, ils ont pour vocation de devenir à terme des Architectures en mouvement construites par La Compagnie La Machine qui évolueront dans l’espace public. La partie de l’exposition en extérieur est accessible librement pendant la semaine durant le festival, du 9 juillet au 28 août. nLes dessins originaux exposés en intérieur seront accessibles durant les week-ends de présence du festival au hameau de Saint-Antoine, au prix d’entrée du festival. Org. Lieux Mouvants.

