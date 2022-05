Festival Lieux Mouvants | Expo des photographies de Thomas Pesquet Lanrivain, 9 juillet 2022, Lanrivain.

Festival Lieux Mouvants | Expo des photographies de Thomas Pesquet Lanrivain

2022-07-09 – 2022-08-28

Lanrivain Côtes d’Armor Lanrivain

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DE THOMAS PESQUET nRegard sur la Terre Thomas Pesquet est astronaute de l’Agence spatiale européenne, l’ESA. ll a participé à deux missions à bord de la Station spatiale internationale, Proxima en 2016-2017 et Alpha en 2021, au cours desquelles il a pris part à plus de 200 activités de recherche scientifique. Sur son temps libre et par passion de la photographie, il a pris de nombreux clichés de la Terre, dans une invitation à prendre de la hauteur et à s’émouvoir devant la beauté et la fragilité de la Terre. L’exposition proposera notre sélection de photographies de la Bretagne vue du ciel. Les clichés seront présentés dans le hameau de Saint-Antoine, en extérieur pour les connecter au ciel et à la terre. Exposition en extérieur du 9 juillet au 28 août. En accès libre pendant la semaine et au prix d’entrée du festival pendant les week-ends de présence au hameau de Saint-Antoine. Org. Lieux Mouvants.

