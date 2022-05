Festival Lieux Mouvants, 20 août 2022, .

Festival Lieux Mouvants

2022-08-20 – 2022-08-20

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du samedi 20 août au hameau de Saint-Antoine :

14H30 : RENCONTRE avec Frédéric Keck et Arnaud Morvan – Les chauves-souris. Aux frontières entre les espèces.

Frédéric Keck et Arnaud Morvan, chercheurs au CNRS, viendront

présenter leur livre sur les chauves-souris dans ses enjeux

écologiques, virologiques et anthropologiques.

16H00 : RENCONTRE avec Éric Petit – Les chauves-souris en Bretagne

On entend souvent parler de « La » chauve-souris », alors qu’elles

sont, rien qu’en Bretagne, une vingtaine d’espèces différentes à

fréquenter nos bois et nos maisons.

17H30 : CONCERT avec Emily Loizeau – Icare

La talentueuse Emily Loizeau, nominée aux Victoires de la Musique

en 2008, foulera la scène de Saint-Antoine pour nous présenter

son nouvel album, Icare. La chanteuse et musicienne nous livre

un album rock aux influences anglaises, de l’illustre Bob Dylan en

passant par les Velvets ou encore Nick Cave et PJ Harvey.

Org. Lieux Mouvants.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par