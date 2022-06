Festival Lieux Mouvants, 6 août 2022, .

Festival Lieux Mouvants

2022-08-06 – 2022-08-06

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du samedi 6 août au hameau de Saint-Antoine :

14H30 : RENCONTRE avec Michel Offerlé – Écrire au président. Enquête sur le guichet de l’Élysée.

Michel Offerlé (professeur émérite de sociologie du politique à l’ENS-Ulm) viendra nous présenter son ouvrage qui nous embarque au coeur du service de la correspondance présidentielle en décryptant le courrier envoyé par les français sous les mandats de François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et François Mitterand.

16H00 : CONCERT avec le Choeur de chambres mélisme(s) et Bankal Trio – Brahms le Tzigane

Gildas Pungier adapte les partitions de Brahms pour choeur, piano,

contrebasse, clarinette et accordéon, et construit un pont entre sa

musique et la musique Tzigane. Avec la complicité du Bankal

Trio qui s’est donné pour mission l’interprétation de la musique

d’Europe de l’Est (notamment des Balkans), ce programme mélange

avec jubilation et nostalgie la musique populaire et la

musique savante.



