Festival Lieux Mouvants

2022-07-31 – 2022-07-31

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du dimanche 31 juillet au hameau de Saint-Antoine :

11H00 : PROJECTION du documentaire À la vie d’Aude Pépin

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe est la

protagoniste principale du film d’Aude Pépin sur le blues du postpartum sorti en octobre 2021.

14H30 : RENCONTRE avec Chantal Birman – À l’écoute des femmes

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa

vie à défendre le droit des femmes. Jusqu’à sa retraite en 2020, elle continuait de se rendre auprès de

celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils.

Elle viendra nous partager son parcours, ses combats et ses

engagements.

16H00 : DANSE Naïf Production – La mécanique des ombres

À travers une danse bâtarde qui prend sa source dans l’acrobatie

circassienne, Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès

s’essayent à un langage qui raconte nos petites humanités.

Org. Lieux Mouvants.

