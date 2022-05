Festival Lieux Mouvants

Festival Lieux Mouvants, 30 juillet 2022, . Festival Lieux Mouvants

2022-07-30 – 2022-07-30 Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes. Au programme de cette journée du samedi 30 juillet au hameau de Saint-Antoine : 14H30 : RENCONTRE avec Teresa Suarez – Aramo. Grandir dans une terre sans enfants

Les Asturies est la région d’Espagne où le taux de natalité est

le plus faible de tout le pays. Une région vieillissante, ancrée dans le passé

d’une industrie presque inexistante… 16H00 : DANSE Leïla Ka – C’est toi qu’on adore / Se faire la belle C’est toi qu’on adore

Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoire et de faiblesse où

se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est

un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion

de vie qui nous tient debout. Se faire la belle

Dans Se faire la belle, dernier volet d’une trilogie qui met en gestes nos désirs

d’affranchissement, de liberté et de vie, Leïla Ka affirme une écriture

chorégraphique singulière, bercée d’influences théâtrales, de danses

contemporaine et urbaine. 17H30 : CONCERT avec Dom La Nena – Tempo

La chanteuse-compositrice violoncelliste brésilienne Dom La Nena présente ici

une série de petits moments cristallins, parfois ensoleillés, souvent

rêveurs, entrecoupés de cette belle nostalgie que les brésiliens

appellent saudade. Tempo est un doux mélange de pop, musique de

chambre et bossa brésilienne. Org. Lieux Mouvants. Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

