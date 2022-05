Festival Lieux Mouvants

Festival Lieux Mouvants, 24 juillet 2022, . Festival Lieux Mouvants

2022-07-24 – 2022-07-24 Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes. Au programme de cette journée du dimanche 24 juillet au hameau de Saint-Antoine : 14H30 : RENCONTRE avec Marc-André Selosse – Le sol : ce compagnon de vie que nous méconnaissons.

Nous méconnaissons que la vie sur Terre se passe surtout… sous terre.

Marc-André Selosse, professeur du Muséum national d’Histoire

naturelle de Paris, nous invitera à découvrir notre sol pour mieux l’admirer et

surtout mieux le soigner demain. 16H00 : CONCERT avec Sophie Alour – Enjoy

Dans ce nouvel album, c’est à un tour du monde que Sophie Alour

nous convie cette fois. Org. Lieux Mouvants. Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes. Au programme de cette journée du dimanche 24 juillet au hameau de Saint-Antoine : 14H30 : RENCONTRE avec Marc-André Selosse – Le sol : ce compagnon de vie que nous méconnaissons.

Nous méconnaissons que la vie sur Terre se passe surtout… sous terre.

Marc-André Selosse, professeur du Muséum national d’Histoire

naturelle de Paris, nous invitera à découvrir notre sol pour mieux l’admirer et

surtout mieux le soigner demain. 16H00 : CONCERT avec Sophie Alour – Enjoy

Dans ce nouvel album, c’est à un tour du monde que Sophie Alour

nous convie cette fois. Org. Lieux Mouvants. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville