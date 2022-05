Festival Lieux Mouvants, 16 juillet 2022, .

Festival Lieux Mouvants

2022-07-16 – 2022-07-16

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du samedi 16 juillet au hameau de Saint-Antoine :

11H00 : PROJECTION du documentaire Ruptures d’Arthur Gosset

Ruptures est un documentaire inédit réalisé par Arthur Gosset. Il

filme une génération qui sort des codes, prête à tout pour vivre en

accord avec ses convictions.

14H30 : RENCONTRE avec Tanguy Descamps et Maxime Ollivier – Basculons !

Face à la gravité des crises écologiques et l’accroissement des

inégalités, de jeunes citoyens se lèvent et racontent l’histoire de leur bascule.

16H00 : RENCONTRE avec Yannick Lintz – Les Arts de l’Islam : de quoi

parle-t-on ?

Yannick Lintz, directrice du département Arts de l’Islam au

Musée du Louvre, nous fera découvrir l’Islam en tant que civilisation

multi-culturelle, multi-linguistique et multi-confessionnelle.

17H30 : CONCERT N3rdistan

Entre Trip Hop et Rock Electro, le collectif mèle comme une

évidence la puissance du digital, la poésie arabe ancestrale, les

diatribes engagées et les mélodies africaines.

N3rdistan est une incitation à la découverte de nouveaux horizons sonores.

Org. Lieux Mouvants.

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du samedi 16 juillet au hameau de Saint-Antoine :

11H00 : PROJECTION du documentaire Ruptures d’Arthur Gosset

Ruptures est un documentaire inédit réalisé par Arthur Gosset. Il

filme une génération qui sort des codes, prête à tout pour vivre en

accord avec ses convictions.

14H30 : RENCONTRE avec Tanguy Descamps et Maxime Ollivier – Basculons !

Face à la gravité des crises écologiques et l’accroissement des

inégalités, de jeunes citoyens se lèvent et racontent l’histoire de leur bascule.

16H00 : RENCONTRE avec Yannick Lintz – Les Arts de l’Islam : de quoi

parle-t-on ?

Yannick Lintz, directrice du département Arts de l’Islam au

Musée du Louvre, nous fera découvrir l’Islam en tant que civilisation

multi-culturelle, multi-linguistique et multi-confessionnelle.

17H30 : CONCERT N3rdistan

Entre Trip Hop et Rock Electro, le collectif mèle comme une

évidence la puissance du digital, la poésie arabe ancestrale, les

diatribes engagées et les mélodies africaines.

N3rdistan est une incitation à la découverte de nouveaux horizons sonores.

Org. Lieux Mouvants.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par