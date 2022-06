Festival Lieux Mouvants

Festival Lieux Mouvants, 10 juillet 2022, . Festival Lieux Mouvants

2022-07-10 – 2022-07-10 Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes. Au programme de cette journée du dimanche 10 juillet au hameau de Saint-Antoine : 14H30 : RENCONTRE avec Jean-Christophe Salaün – La littérature islandaise et sa traduction en français

Parti vivre à Reykjavík à l’âge de 19 ans, Jean-Christophe Salaün a

étudié l’islandais puis la traductologie à l’université d’Islande.

Il évoquera lors de cette rencontre les défis que représente le métier

de traducteur littéraire ainsi que son rapport avec ce pays si singulier

qu’est l’Islande. 16H00 : CONCERT de Sarah McCoy – Blood Siren

En quelques années seulement, Sarah McCoy, formée à l’école des

piano-bars de la Nouvelle Orléans, s’est retrouvée à remplir des

salles de concert en France et en Europe. Elle présentera ici son premier album Blood Siren réalisé par Chilly Gonzales et Renaud Letang. Org. Lieux Mouvants. Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

