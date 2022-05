Festival Lieux Mouvants, 9 juillet 2022, .

Festival Lieux Mouvants

2022-07-09 – 2022-07-09

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du samedi 9 juillet au hameau de Saint-Antoine :

14H30 : RENCONTRE avec François Delarozière et Jacques Soignon – Nantes, Scène végétale française

L’un construit des Machines monumentales et dirige la compagnie

de théâtre de rue La Machine, l’autre, génial jardinier, a animé pendant 35 ans le Service des

Espaces Verts de la ville de Nantes.

Les deux hommes évoqueront 25 ans de collaboration fructueuse et

passionnée.

16H00 : DANSE Compagnie Indiscernable – Dimensions

Dimensions est un trio entre deux danseuses, Sandy den Hartog et

Sarah Kuntz, et un saxophoniste, Robin Gwenolé.

Lors de cette performance, les trois artistes investiront le hameau de

Saint-Antoine afin de le mettre en lumière d’une manière inédite par

la musique et la danse contemporaine.

17H30 : DANSE Compagnie Dans6t – Ritual Da Vida

Le chorégraphe Bouziane Bouteldja pratique une «danse

citoyenne». Danseur, chorégraphe, il dirige la compagnie Dans6t

depuis 2007. En explorant les liens entre

migrations et sociétés dans une approche « organique » de la danse,

il met en abîme sa propre histoire et celles de ces interprètes. Cette pièce pour quatre danseurs réunira deux danseurs portugais et deux danseurs français.

Org. Lieux Mouvants.

Chaque week-end, du 9 juillet au 28 août.

Rencontres, spectacles, expositions… dans des lieux naturels sublimes.

Au programme de cette journée du samedi 9 juillet au hameau de Saint-Antoine :

14H30 : RENCONTRE avec François Delarozière et Jacques Soignon – Nantes, Scène végétale française

L’un construit des Machines monumentales et dirige la compagnie

de théâtre de rue La Machine, l’autre, génial jardinier, a animé pendant 35 ans le Service des

Espaces Verts de la ville de Nantes.

Les deux hommes évoqueront 25 ans de collaboration fructueuse et

passionnée.

16H00 : DANSE Compagnie Indiscernable – Dimensions

Dimensions est un trio entre deux danseuses, Sandy den Hartog et

Sarah Kuntz, et un saxophoniste, Robin Gwenolé.

Lors de cette performance, les trois artistes investiront le hameau de

Saint-Antoine afin de le mettre en lumière d’une manière inédite par

la musique et la danse contemporaine.

17H30 : DANSE Compagnie Dans6t – Ritual Da Vida

Le chorégraphe Bouziane Bouteldja pratique une «danse

citoyenne». Danseur, chorégraphe, il dirige la compagnie Dans6t

depuis 2007. En explorant les liens entre

migrations et sociétés dans une approche « organique » de la danse,

il met en abîme sa propre histoire et celles de ces interprètes. Cette pièce pour quatre danseurs réunira deux danseurs portugais et deux danseurs français.

Org. Lieux Mouvants.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par