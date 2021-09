FESTIVAL LIER Salle des Fêtes du Grand Parc, 22 octobre 2021, Bordeaux.

Le Festival Solidaire Lier propose sa troisième édition, en faveur de l’accès à la culture pour tous ! Au programme de cette soirée de clôture, deux concerts : **Ah! Kwantou – [Afrobeat folk blues]** **Femme Squelette – [Trio féminin hypnotique]** [*** Ah Kwantou**](https://www.facebook.com/ahkwantou) **Ah ! Kwantou est une invitation à la danse ! Sa musique puise son impétuosité dans la transe, entre la musique Folk Africaine, le Blues et la musique des Caraïbes.** **Ce quintet instinctif et enjoué est généreusement mené par la guitare** **et la voix de Kyekyeku, talentueux musicien et compositeur ghanéen originaire d’Accra, qui a foulé les scènes du Montreux Jazz Festival et du New Morning entre autres. Le groupe sera rejoint pour l’occasion par une section cuivre.** [*** Femme Squelette**](https://www.facebook.com/femmesquelette/) **Romane (So Lune), Dawa (Ua Tea) et Amandine (Slowfest) chanteuses multi-instrumentistes aux influences métisses et éclectiques nous offrent un set expérimental à la sensibilité fragile et corrosive. Danse des syllabes et des voix, rage et lyrisme sont au rendez-vous, entre violoncelle, guitare et instruments étranges.** **Caresse auditive, l’intime recherche : la Transe des sens.** Cette soirée à la Salle des Fêtes du Grand Parc qui prône la découverte et le partage est organisée par Cultures du Cœur Gironde avec le Collectif Des Liens et est soutenue par la Fondation Abbé Pierre et la Ville de Bordeaux. Ce Festival se construit en deux temps. Durant un mois, des artistes et musiciens se rendent dans des structures médico-sociales à la rencontre de personnes qui y sont accompagnées, afin de se produire dans un contexte intimiste avec des actions de médiation. La soirée finale de clôture pour le grand public qui a ensuite lieu le **22 Octobre 2021** est au profit des actions de l’association Cultures du Cœur Gironde, qui favorise à l’année l’inclusion sociale par l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour des publics dits “empêchés”. Depuis 2017, Cultures du Cœur Gironde et le Collectif des Liens se sont mobilisés à Bordeaux, Nantes, Paris et Rouen pour organiser des manifestations culturelles et des rencontres artistiques engagées pour l’accès à la culture pour tous, en faveur de la solidarité et du lien social. Le Festival Lier, la culture au cœur des solidarités.

Tarif plein : 10 euros / Réduit : 5 euros / Gratuit – de 8 ans

