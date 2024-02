FESTIVAL LID AR MORRIGAN Espace Le Champilambart Vallet, samedi 25 mai 2024.

FESTIVAL LID AR MORRIGAN Espace Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique

Festival Lid ar Morrigan. Cultures médiévales, païennes avec des concerts de folk metal et acoustique. Marché médiéval, camp de reconstitution, animations, boissons locales, foodtrucks

Festival Lid ar Morrigan tournant autour des cultures médiévales, païennes, se basant sur des concerts de folk metal et de musique acoustique auxquels se rajoutent un marché médiéval, camp de reconstitution, des animations, des boissons locales et artisanales et des foodtrucks tout au long de l’après midi et de la soirée, enfants bienvenus! 27 27 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25

Espace Le Champilambart 13, route des Dorices

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement FESTIVAL LID AR MORRIGAN Vallet a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire