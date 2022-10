Festival l’Ici et l’Ailleurs Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Bresse

Sane-et-Loire

Festival l’Ici et l’Ailleurs Saint-Martin-en-Bresse, 10 novembre 2022, Saint-Martin-en-Bresse. Festival l’Ici et l’Ailleurs

Route de Guerfand Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse Sane-et-Loire Salle Jean Paccaud Route de Guerfand

2022-11-10 – 2022-11-11

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand

Saint-Martin-en-Bresse

Le festival L'Ici et l'Ailleurs est le rendez-vous des amoureux des courts-métrages, il vous propose une sélection de documentaires mêlant dépaysement, rencontres et voyages. Cette année, un film sur la pôchouse sera projeté. lesfilmsdelaguyotte@gmail.com Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse

